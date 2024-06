27 giu 2024 12:39

L'ASSE TRA PUTIN E CICCIO-KIM ORA SPAVENTA L’AMERICA – IL PENTAGONO PRENDE MOLTO SUL SERIO LE VOCI SECONDO CUI IL DITTATORE NORDCOREANO VUOLE INVIARE MILITARI IN UCRAINA PER AIUTARE L’AMICO PUTIN NEL GESTIRE LE ARMI FORNITE DA PYONGYANG: “SONO CERTAMENTE UN QUALCOSA A CUI PRESTARE ATTENZIONE” – NON SI TRATTEREBBE DI TRUPPE DA COMBATTIMENTO, MA DI MEMBRI DELL’APPARATO LOGISTICO...