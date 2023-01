L'ATTENTATO TERRORISTICO IN UNA CHIESA IN CONGO, CHE HA UCCISO 17 PERSONE, ARRIVA A DUE SETTIMANE DALLA VISITA DI PAPA FRANCESCO - IL PONTEFICE SARA' IN CONGO E SUD SUDAN DAL 31 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO: SARA' A KINSHASA E POI A GIUBA - ALCUNI INCONTRI SI SVOLGERANNO DIRETTAMENTE ALLA NUNZIATURA APOSTOLICA PER LIMITARE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, CHE HA PROBLEMI ALLE GAMBE (MA ANCHE PER TUTELARE LA SUA SICUREZZA)

Un prete cattolico bruciato vivo prima dell'alba in Nigeria e una bomba in una chiesa del Congo gremita di fedeli per la messa della domenica, a due settimane dalla visita del Papa. Due attacchi anti cristiani hanno colpito ieri due giganti d'Africa provocando la morte di fedeli nel giorno più sacro della settimana. […]

È stata invece rivendicata dall'Isis la strage compiuta ieri nella Repubblica democratica del Congo in una chiesa cristiana pentecostale: almeno 17 i morti e oltre trenta i feriti. L'attacco è avvenuto nella cittadina di Kasindi, al confine con l'Uganda, nella provincia del Nord Kivu, la stessa dove due anni fa fu ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. […]

«Le loro incursioni sono in drammatico aumento da mesi, attaccano i villaggi, seminano il terrore alla ricerca del loro angolo di potere tra i tanti gruppi armati della zona - ci dice Daniele Mazzone dalla sede Avsi di Goma, in Nord Kivu - È il secondo attentato qui a una chiesa cristiana in due mesi. Il Papa avrebbe dovuto celebrare una messa a Goma nel suo viaggio, ma una volta rinviato a fine gennaio, quella tappa è stata cancellata».

Il Papa compirà un viaggio apostolico in Africa, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan, dal 31 gennaio al 5 febbraio. Lo comunica il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il Pontefice aveva annunciato questo viaggio per il mese di luglio di quest'anno, dal 2 al 7, ma poi decise di rinviarlo a causa dei problemi al ginocchio.

Per quanto riguarda le tappe del viaggio, il papa visiterà la città di Kinshasa in Congo fino al 3 febbraio, e poi […] effettuerà il pellegrinaggio ecumenico di pace a Giuba, in Sud Sudan. […]

Il programma del viaggio in Africa ricalca quanto era già stato messo in agenda nel viaggio di luglio. Manca solo la tappa di Goma e vengono fatti alcuni aggiustamenti sui luoghi degli eventi. Per esempio alcuni si svolgeranno direttamente alla Nunziatura apostolica per limitare gli spostamenti del Papa […] che […] per spostarsi usa ancora il bastone e la sedia a rotelle.

La partenza è prevista il 31 gennaio alla volta della capitale della Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa, dove il Papa, già all'arrivo, vedra' il presidente della Repubblica Fe'lix Tshisekedi, per poi incontrare le autorità, la società civile e il corpo diplomatico.

Il giorno successivo al mattino Bergoglio celebrerà la messa all'aeroporto. […] Prima di lasciare la Repubblica Democratica del Congo, con la cerimonia di congedo all'aeroporto di Kinshasa, il Papa avrà un incontro con i vescovi presso la sede della Cenco, la Conferenza episcopale del Paese.

Il 3 febbraio Francesco si trasferirà nella capitale del Sud Sudan, Giuba […] A Giuba, dopo la cerimonia di benvenuto vi sarà la visita di cortesia al presidente della Repubblica Salva Kiir Mayardit presso il palazzo presidenziale, alla quale seguirà l'incontro con i vicepresidenti della repubblica e quello con le autorità, la società civile ed il corpo diplomatico. Il giorno successivo vedrà il Papa impegnato nell'appuntamento con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi, al quale seguiranno l'incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù […] Il 5 febbraio, giorno della partenza, prima della cerimonia di congedo e del rientro in Vaticano, Francesco celebrerà una messa sempre presso il mausoleo John Garang.

