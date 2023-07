26 lug 2023 08:00

L'AVVERSARIO PIÙ INSIDIOSO PER JOE BIDEN È SUO FIGLIO – QUELLO SVALVOLONE DI HUNTER BIDEN OGGI SI DICHIARERÀ COLPEVOLE PER NON AVER PAGATO LE TASSE NEL 2017 E NEL 2018 – IL RAMPOLLO DEL PRESIDENTE AMERICANO È ATTESO AL TRIBUNALE DEL DELAWARE PER PRESENTARE L'ACCORDO RAGGIUNTO CON LE AUTORITÀ USA AL TERMINE DI ANNI DI INDAGINI CONDOTTE DAL PROCURATORE DAVID WEISS – HUNTER EVITERA’ IL CARCERE MA...