C'È BLOB SULLA LUNA - UNA MISTERIOSA SOSTANZA GELATINOSA, LUCCICANTE E DI COLORE INSOLITO, SAREBBE STATA INDIVIDUATA SUL LATO NASCOSTO DELLA LUNA, ALLA BASE DI UN PICCOLO CRATERE DA IMPATTO, DAL ROVER CINESE YU-TU 2. SOLO CHE I TECNICI DEL DRAGONE PER ORA NON DIFFONDONO DATI O IMMAGINI. L'IPOTESI PIÙ PLAUSIBILE È…

(ANSA) - Una misteriosa sostanza gelatinosa, luccicante e di colore insolito, sarebbe stata individuata sul lato nascosto della Luna, alla base di un piccolo cratere da impatto, dal rover cinese Yu-Tu 2, che sta esplorando il suolo lunare dallo scorso gennaio, quando è stato rilasciato dalla sonda Chang'e 4. La scoperta del misterioso 'blob' risalirebbe allo scorso 28 luglio, quando Yu-Tu 2 stava per cominciare la consueta 'pennichella' per difendere i suoi delicati circuiti dalla calura del lungo giorno lunare (che dura circa due settimane terrestri).

Proprio mentre i tecnici del centro di controllo aerospaziale di Pechino stavano per inviare il comando di spegnimento, sarebbe emerso qualcosa di insolito dalle ultime immagini del panorama scattate da Yu-Tu 2: un piccolo cratere contenente uno strano materiale lucente dalla colorazione anomala. Dopo una breve riunione, i tecnici cinesi hanno deciso di tenere il rover sveglio ancora per un po', in modo da farlo muovere in direzione ovest per studiare meglio il misterioso materiale grazie all'ausilio degli spettrometri nell'infrarosso e nel visibile.

Una spiegazione ufficiale ancora non c'è (così come le immagini, non ancora diffuse dall'agenzia spaziale cinese Cnsa), ma l'ipotesi più plausibile è che si tratti di materiale vetroso fuso dal calore dell'impatto del meteorite che di recente avrebbe formato il piccolo cratere.