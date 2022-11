C'È UN BRUTTO CLIMA INTORNO A TWITTER - SUL SOCIAL DI ELON MUSK, LO SCETTICISMO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO CRESCE A RITMI QUATTRO VOLTE SUPERIORI RISPETTO A CHI CREDE SIA NECESSARIO RIDURRE EMISSIONI E INQUINAMENTO - L'AUMENTO DEI POST DEI CONTRARI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO SAREBBE DOVUTO ALL'AUMENTO DI ATTIVITÀ ONLINE DELL'ESTREMA DESTRA, MA E' ANCHE UNA REAZIONE A GRUPPI DI ATTIVISTI "GRETINI" COME QUELLI DI "JUST STOP OIL" O "ULTIMA GENERAZIONE"…

SCETTICISMO CAMBIAMENTO CLIMATICO

(ANSA) - Lo scetticismo climatico cresce a ritmi quattro volte superiori rispetto ai contenuti a favore dell'azione per il clima su Twitter, secondo una ricerca pubblicata su Nature Climate Change da un gruppo internazionale coordinato dal The Alan Turing Institute a cui ha partecipato l'Università Ca' Foscari Venezia.

Analizzando i tweet pubblicati dal 2014 al 2021 durante le conferenze annuali Cop, la cui ultima edizione si è chiusa pochi giorni fa in Egitto, le ricercatrici e i ricercatori hanno scoperto che i tweet degli scettici sono stati condivisi 16 volte di più durante la conferenza Cop26 di Glasgow rispetto alla Cop21 di Lima. Gli autori hanno riscontrato come l'incremento sia stato alimentato da una crescente attività dell'estrema destra contraria all'azione climatica.

twitter 4

In generale, la polarizzazione su Twitter in relazione al cambiamento climatico era bassa all'epoca della COP21. L'anno di svolta è il 2019 per la crescita dello scetticismo su Twitter. "Una possibile spiegazione dell'aumento dello scetticismo negli ultimi anni - afferma Fabiana Zollo, ricercatrice all'Università Ca' Foscari Venezia e co-autrice dello studio - può risiedere nella reazione di opposizione a gruppi di attivisti come Extinction Rebellion e Just Stop Oil, le cui azioni hanno portato la crisi al centro dell'attenzione".

attivisti just stop oil spruzzano vernice su showroom di auto di lusso 1

Per Mark Girolami, Chief Scientist al The Alan Turing Institute, "Per agire velocemente ed efficacemente contro la crisi climatica servono consenso e collaborazione a livello internazionale. La crescita della polarizzazione online può generare uno stallo politico se alimenta antagonismo all'azione per il clima. La politica dovrebbe considerare cosa esattamente stia generando questa crescita dello scetticismo e trovare modi per affrontarlo".

ultima generazione blocca il centro di roma 4

Secondo gli autori dello studio, i gruppi clima-scettici rivolgono accuse di ipocrisia per screditare i summit sul clima e ritardare l'azione climatica. Tuttavia, trovano che sia i gruppi scettici che i favorevoli all'azione condividono la percezione critica dell'ipocrisia su Twitter, particolarmente riguardo l'uso di jet privati. Questo genere di contenuti, dimostrano ricerche precedenti, ha alta probabilità di diventare virale.

