C'È CASTA PER TE - SU “REDDIT” UN ANONIMO UTENTE 24ENNE SI SFOGA E RACCONTA LA SUA STORIA: "LA MIA RAGAZZA, CON CUI STO DA 9 ANNI, NON VUOLE FARE L'AMORE. ABBIAMO FATTO SESSO ORALE, PALPEGGIAMENTI E CHAT HOT REGOLARI (SENZA FOTO). LEI SCHERZAVA DICENDO CHE SAREBBE DIVENTATA SUORA, MA QUALCHE GIORNO FA MI HA CONFESSATO DI ESSERE ASESSUALE. DAVVERO NON SO COSA PENSARE O COSA DOVREI FARE..."

Estratto da www.leggo.it

Una relazione amorosa molto profonda, ma con un piccolo (grande) problema: la sua ragazza non vuole fare sesso di coppia perché molto religiosa. Lui, un ragazzo di 24 anni, ci tiene molto a lei ma ora è un bivio: continuare a stare assieme a lei con una relazione priva di sesso oppure lasciarlo.

Ecco perché lui si è sfogato su Reddit, raccontando tutto e chiedendo un parere agli utenti. «Ho 24 anni e sto con la mia ragazza da quasi 9 anni e sono successe delle cose (non molte, in effetti) - ha rivelato lui - ma hanno smesso di accadere qui per un po' (circa 5-6 anni fa) perché lei si è appassionata alla religione e dice nessuno vuole avere relazioni fino al matrimonio.

Finora ho rispettato la sua decisione e non ho avuto problemi; Scherzava regolarmente dicendo che sarebbe diventata suora, ma qualche giorno fa mi ha confessato di essere asessuale e davvero non so cosa pensare o cosa dovrei fare.

Sono sicuro di quello che provo per lei e di quello che lei prova per me e so che non c'è nessun altro, è difficile da spiegare ma insomma suo padre le è sempre vicino per motivi di salute e anche ogni volta che le si avvicina me lo dice una persona e mi fa sempre capire che sta con me, oltre al fatto che è una persona riservata che solitamente non sta molto con nessuno né ha rapporti stretti o amicizie […]

Abbiamo fatto sesso orale, palpeggiamenti e chat hot regolari (senza foto), ma i primi due sono stati prima che menzionassi la questione del matrimonio, dopodiché c'è stata solo la chat hot di persona o via sms. So che il sesso è importante ed è qualcosa che voglio con lei, ecco perché ho un conflitto così grande perché sembrava sempre che fossimo compatibili su questo argomento, finché non mi ha confessato di essere asessuale».

