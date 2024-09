27 set 2024 16:19

C'È CHI "LECCA" PER PASSIONE, CHI PER MESTIERE - "CHUPA CHUPS", STORICO MARCHIO CON SEDE A BARCELLONA CHE PRODUCE LECCA LECCA, È IN CERCA DI UN ASSAGGIATORE PER PROVARE NUOVI GUSTI DELLA CARAMELLA: VERRÀ PAGATO MILLE EURO PER UN GIORNO DI LAVORO – L'ANNUNCIO HA GIÀ RACCOLTO OLTRE 9MILA CANDIDATURE, MA L'AZIENDA NE DOVRÀ SCEGLIERE SOLO UNO - IL FORTUNATO VINCITORE RICEVERÀ ANCHE'...