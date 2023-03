28 mar 2023 11:37

E' DURATA POCHI MINUTI LA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO DI APPELLO DI ROMA, PER L'OMICIDIO WILLY MONTEIRO, UCCISO A CALCI E PUGNI A COLLEFERRO IL 6 SETTEMBRE 2020 - IL PROCEDIMENTO È STATO AGGIORNATO AL 27 APRILE: LE DIFESE HANNO GIÀ ANNUNCIATO LA RICHIESTA DI RIAPERTURA DEL PROCESSO. PER QUEL DELITTO SONO STATI CONDANNATI ALL'ERGASTOLO MARCO E GABRIELE BIANCHI - CONDANNATI PER CONCORSO NELL'OMICIDIO ANCHE MARIO PINCARELLI (21 ANNI DI CARCERE) E FRANCESCO BELLEGGIA (23 ANNI)