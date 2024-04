9 apr 2024 19:31

UN'ECLISSI DA IMPAZZIRE! - IL FENOMENO ASTRONOMICO CHE HA ATTRAVERSATO L’INTERO NORD AMERICA, DAL MESSICO AL CANADA, HA AVUTO DEGLI EFFETTI INDESIDERATI SULLE PERSONE (E NON SOLO) - ALLO ZOO DI DALLAS, ALCUNI GORILLA E GIRAFFE HANNO INIZIATO A CORRERE ALL’IMPAZZATA, MENTRE GLI UCCELLI SI SONO DIRETTI VERSO IL LORO POSATOIO SERALE - NON SOLO: IN FLORIDA, UNA 22ENNE DELLA GEORGIA SI È REGISTRATA IN UN HOTEL E HA COMUNICATO AL PERSONALE CHE AVREBBE COMPIUTO UNA SPARATORIA ("ME L'HA DETTO DIO") E POI… - VIDEO