23 feb 2023 16:24

L'ECO DI UNO SCAZZO - LA DIVISIONE DELLA COLLEZIONE DI LIBRI DI UMBERTO ECO È IN FASE DI STALLO DOPO CHE LA FAMIGLIA DELLO SCRITTORE HA FATTO DIETROFRONT SUL RICORSO PER LA SEPARAZIONE DELLA RACCOLTA - I 1.200 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA ANTICA SONO STATI ACQUISITI DALLO STATO PER DUE MILIONI E ASSEGNATI A BRERA, MENTRE QUELLA MODERNA È DESTINATA PER NOVANT’ANNI ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DOVE ECO HA INSEGNATO DAL 1971 - IN SEGUITO AL RIPENSAMENTO DEGLI EREDI DI ECO, IL BLOCCO ANTICO, QUELLO MODERNO E ARCHIVIO PERSONALE NON SI DOVREBBERO PIÙ SEPARARE…