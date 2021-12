13 dic 2021 12:32

E' EDUCAZIONE CIVICA O ISTIGAZIONE ALL'ODIO? - PER COMMEMORARE LA STRAGE DI NANCHINO DEL 1937, IN CUI I CINESI FURONO MASSACRATI DAI GIAPPONESI, UNA SCUOLA ELEMENTARE DI HONG KONG MOSTRA AGLI ALUNNI DI SEI ANNI UNA CLIP DI 5 MINUTI IN CUI VENIVANO MOSTRATE ESECUZIONI CAPITALI E MUCCHI DI CADAVERI, TRA CUI ANCHE QUELLI DI BAMBINI - I PICCOLI STUDENTI SONO RIMASTI SCONVOLTI DALLE IMMAGINI E LA SCUOLA SI E' DOVUTA SCUSARE: "SAREMO MOLTO PIU' CAUTI D'ORA IN POI"