L'EFFETTO DOMINO DEL BLOCCO FERROVIARIO: I PREZZI PER UN VOLO DA ROMA A MILANO ARRIVANO A COSTARE FINO A MILLE EURO A TRATTA! - IL SITO DI ITA AIRWAYS È STATO PRESO D'ASSALTO DA CHI DOVEVA ANDARE A TUTTI I COSTI NELLA CAPITALE O NEL CAPOLUOGO LOMBARDO, FACENDO SCHIZZARE IN ALTO IL COSTO DEI BIGLIETTI - LA TARIFFA PIÙ CONVENIENTE PER UN VIAGGIO DIRETTO È DI 323,75 EURO, MA C'È CHI HA DOVUTO FARE SCALI IN ALTRE CITTÀ ITALIANE O PERSINO ALL'ESTERO PER VIAGGIARE…