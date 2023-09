L'EMULAZIONE UCCIDE - IN AMERICA, UN QUATTORDICENNE È MORTO DOPO AVER PARTECIPATO ALLA "ONE CHIP CHALLENGE", UNA SFIDA SOCIAL VIRALE SU TIKTOK CHE CONSISTE NEL MANGIARE LA PATATINA PIU' PICCANTE DEL MONDO E CERCARE DI RESISTERE PIU' A LUNGO SENZA BERE O MANGIARE - LA VITTIMA, HARRIS WOLOBAH, È MORTA IN PREDA AI DOLORI ATROCI ALLO STOMACO DOPO CHE UN SUO AMICO LO AVEVA SFIDATO A INGERIRIRE LA "CHIP", CHE CONTIENE I DUE PEPERONCINI PIU' PICCANTI AL MONDO - LA SFIDA È PROMOSSA SUI SOCIAL DALLA STESSA AZIENDA CHE PRODUCE LA PATATINA…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.corriere.it

harris wolobah

Una famiglia americana distrutta, uno studente e atleta modello di 14 anni morto tra dolori atroci di stomaco. Harris Wolobah potrebbe essere la prima vittima della nuova sfida che sta imperversando su TikTok: il “One Chip Challenge”, la prova a chi resiste più a lungo dopo aver mangiato una tortilla chip considerata la più piccante in circolazione. […]

L’allarme è scattato venerdì quando la madre di Harris Wolobah, uno studente afroamericano di Worchester, Massachusetts, è stata chiamata d’urgenza a scuola: il figlio aveva fortissimi dolori di stomaco. Portato a casa, il ragazzino si era sentito all’inizio meglio ma poi, nel pomeriggio, poco prima di uscire da casa per partecipare alle selezioni scolastiche della squadra di basket, si è sentito male ed è morto nel giro di poco. […]

one chip challenge 3

IN COSA CONSISTE LA SFIDA

Secondo quanto riportano i media locali decisiva è stata una patatina che Harris ha mangiato a scuola. Gliel’aveva data un compagno perché partecipasse alla sfida lanciata su TikTok e promossa dalla stessa azienda produttrice: resistere più a lungo a una bomba speziata come non c’è al mondo, senza mangiare o bere. In genere non si resiste più di un minuto, massimo cinque, ma chi arriva a un’ora è un vero “Predator”, un predatore.

one chip challenge 4

La stessa famiglia ha confermato l’ipotesi. La patatina è prodotta con due tra le spezie più potenti: il Carolina Reaper Pepper e il Naga Viper Pepper. Il primo è considerato il più piccante in circolazione, l’altro è il secondo in questa speciale classifica. La confezione ha un teschio colorato. La super patatina è in vendita su Amazon dal 9 agosto. Sul web della compagnia e sulle buste ci sono le avvertenze che dovrebbero mettere in guardia i consumatori: “non mangiare se sei sensibile a prodotti speziati o allergico al pepe e se hai problemi di salute” e “cerca assistenza medica se dovessi sperimentare difficoltà respiratorie, svenimenti o nausea prolungata”. Il prodotto è consigliato solo agli adulti. […]

one chip challenge 1 one chip challenge 2