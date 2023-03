30 mar 2023 19:45

L'ENNESIMA VITTIMA DELLA MALASANITÀ ALL'ITALIANA - A TORINO, UN BAMBINO DI 10 MESI È MORTO DOPO CHE UN MEDICO GLI HA RECISO PER ERRORE L'AORTA DURANTE UN INTERVENTO - IL DOTTORE L'HA SCAMBIATA PER UN ALTRO VASO SANGUIGNO, MENTRE STAVA OPERANDO IL PICCOLO PER CORREGGERE UNA MALFORMAZIONE CONGENITA A UN POLMONE - SONO IDAGATE ALTRE OTTO PERSONE, TRA CUI ANCHE L’ANESTESISTA E IL PRIMARIO…