(ANSA) - L'abbattimento dell'aereo russo Ilyushin che trasportava prigionieri ucraini, di cui Mosca accusa Kiev, è stato "un atto mostruoso che non può essere compreso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

(Adnkronos) - Sono state trovate le due scatole nere dell'Ilyushin 76 precipitato ieri nell'oblast russo di Belgorod e che, secondo Mosca, sarebbe stato abbattuto dalle forze di Kiev mentre trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, precisando che le due scatole verranno decrittate in un laboratorio del ministero della Difesa. La consegna dei due dispositivi è prevista domani.

"Secondo i dati preliminari, lo stato di entrambi i registratori di volo consente loro di essere decriptati. Verranno consegnati venerdì ad un laboratorio speciale del ministero della Difesa dove saranno decriptati", ha dichiarato una fonte alla Tass.

(Adnkronos) - L'Ucraina ha abbattuto 11 dei 14 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo ha reso noto l'aeronautica miliare di Kiev. I droni sono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk, nella Russia meridionale, al largo della costa del Mar d'Azov, e da Chauda, in crimea. I droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Mykolaiv e Odessa.

Le forze russe hanno preso di mira anche l’oblast di Kharkiv con missili S-300 lanciati dalla regione di Belgorod. Il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk Serhii Lysak ha detto che una fabbrica nel distretto di Kryvorizkyi è stata danneggiata dall'attacco dei droni. Non sono state segnalate vittime. Nel respingere l'attacco aereo sono state coinvolte unità missilistiche antiaeree e gruppi di fuoco mobili dell'aeronautica e delle forze di difesa ucraine.

Estratto dell’articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

Il mistero dell’Il-76 sarà probabilmente l’ennesima tragedia che resterà avvolta dalle nebbie della guerra. È tarda mattinata quando il ministero della Difesa russo comunica che alle 11 ora locale (le 9 italiane) un aereo da trasporto militare russo decollato dalla base di Chkalovsky, a nord-est di Mosca, diretto a Belgorod — con a bordo 65 soldati ucraini pronti per uno scambio di prigionieri di guerra, sei membri dell’equipaggio e tre accompagnatori — si è schiantato nei pressi di Belgorod, in territorio russo vicino al confine con l’Ucraina. In rete circolano già immagini che mostrano un aereo precipitare.

Secondo un testimone citato dall’agenzia Tass , lo schianto dell’Ilyushin è avvenuto in un campo a 5 o 6 chilometri dal villaggio di Yablonovo, 45 chilometri in linea d’aria dalla frontiera. Passano pochi minuti e il ministero degli Esteri del Cremlino conferma: l’Il-76 è stato abbattuto da due missili ucraini con «un atto terroristico» di «folle barbarie», mentre il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov annuncia che non ci sono superstiti a bordo.

Poi, dalla Pravda ucraina che cita fonti ufficiali, arriva la prima risposta di Kiev: a bordo di quell’aereo c’erano S-300, missili come quelli usati nell’attacco di Kharkiv di lunedì contro target civili costati la vita a 19 persone in tutto il Paese. Una prima ammissione, seppur implicita, che Kiev è coinvolta.

Le speculazioni in rete aumentano. Ci sono precedenti non chiari. Uno su tutti il bombardamento della prigione russa di Olenivka, nel luglio 2022, dove si trovavano molti soldati ucraini catturati dopo la caduta dell’Azovstal. All’epoca le vittime furono 53 e anche allora lo scambio di accuse andò avanti per settimane. E non solo: pure sul caso dell’elicottero ucraino su cui volava, tra gli altri, il ministro dell’Interno Denys Monastyrskyi, fedelissimo di Zelensky, abbattuto il gennaio scorso, ci furono speculazioni.

[…] Con l’aggiunta di un dettaglio importante: secondo gli ucraini, durante i precedenti scambi, la Russia comunicava su quali aerei venivano trasportati i prigionieri, in modo che le forze ucraine non li colpissero. In questa occasione non ci sarebbe stata invece alcuna comunicazione da parte di Mosca, accusata poi da Kiev di mettere deliberatamente in pericolo la vita dei prigionieri.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il caso danneggia sicuramente Kiev: da agosto a gennaio le trattative per gli scambi di prigionieri sono rimaste bloccate, mentre in Ucraina saliva il malumore dei parenti dei soldati, alimentato dagli oppositori di Zelensky e dalla propaganda russa. Nonostante il Cremlino sia alle prese con lo stesso problema e per il presidente Vladimir Putin si avvicini l’appuntamento elettorale, è chiaro come per un governo autoritario il tema della trasparenza e della gestione della dissidenza interna sia risolvibile più facilmente. […]

