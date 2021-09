C'ENTRA QUALCOSA LA "TRANSIZIONE ECOLOGICA" CON L'AUMENTO DELLE BOLLETTE? NO, NULLA - E' COLPA DEL RIALZO DEL PREZZO DEL PETROLIO (+200% DAL 2020) E DEL GAS (+30% NEL SECONDO TRIMESTRE 2021) - DOPO LA PANDEMIA, LE GRANDI ECONOMIE SI SONO RIMESSE A PRODURRE A PIENO RITMO FACENDO SCHIZZARE, ALL'UNISONO, LA DOMANDA DI MATERIE PRIME - E POI PESANO LE STROZZATURE NEI RIFORNIMENTI PER LE TURBOLENZE GEOPOLITICHE E LE TASSE...

DAGONEWS

bollette luce gas

C'entra qualcosa la "transizione ecologica" con l'aumento delle bollette? No, nulla. Anche perché questa famigerata e tanto evocata "svolta green" nessuno ha capito bene cosa sia. Né quando, e in quali forme, dovrebbe essere realizzata. A impattare sulle nostre tasche, attraverso le bollette, sono ragioni più prosaiche e ancora legate alla vecchia maniera di fare industria. Sono aumentati i costi di approvvigionamento di gas (usato per produrre il 40% dell'energia elettrica e aumentato del 30% nel secondo trimestre 2021) e del petrolio (+200% dalla primavera del 2020).

bollette luce gas

Dopo mesi di blocco al sistema produttivo mondiale, le grandi economie globali si sono rimesse a correre all'unisono (persino il Pil dell'Italia vola al +2,7% nel secondo trimestre), facendo schizzare alle stelle la domanda di energia. Di conseguenza, i produttori hanno pompato alla grande nei rispettivi giacimenti innalzando i prezzi.

Non solo: la lunga limitazione degli spostamenti ha fatto lievitare anche i costi di trasporto delle materie prime. I paesi europei, che a differenza degli Usa sono dipendenti dalle forniture Medioriente e Russia e non godono di autonomia energetica, devono patìre e abbozzare.

Estrazione di petrolio

A innalzare rapidamente i costi hanno influito anche le strozzature ai rifornimenti causate dalle turbolenze geopolitiche, come il ritiro dall'Afghanistan. Senza contare il peso delle tasse e degli oneri fissi pagati dai cittadini all'interno della bolletta, che riguardano in particolare i costi per i servizi di rete.

Mario Draghi interverrà per calmierare l'aumento delle bollette anche perché la notizia della stangata ha intaccato il suo consenso: gli è costato un punto percentuale nel gradimento degli italiani…

GASDOTTO GRECIA 6 rincaro petrolio