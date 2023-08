C'ERA UNA VOLTA IL PAPEETE – MATTEO SALVINI QUEST'ANNO HA EVITATO ACCURATAMENTE LO STABILIMENTO DI MILANO MARITTIMA CHE GLI FU FATALE NEL 2019 - IL "CAPITONE" HA FATTO LA SPOLA TRA LA PUGLIA E LA VERSILIA, SEMPRE INTENTO A SBACIUCCHIARE DAVANTI AGLI OBIETTIVI LA COMPAGNA, FRANCESCA VERDINI - LE FOTO DI "GENTE" DA FORTE DEI MARMI: I DUE PICCIONCINI OSTENTANO FELICITÀ CON UNA BACIO POSATO, POI PASSANO AI GIOCHETTI ADOLESCENZIALI SOTTO LA DOCCIA: LEI FA FINTA DI SFERRAGLI UN CALCIO, E POI...

Estratto dell'articolo di Rossana Linguini per “Gente”

matteo salvini e francesca verdini in vacanza in toscana 7

Un bacio appassionato, di quelli con gli occhi chiusi, incuranti dei bagnanti che in questo torrido agosto frequentano lo storico Maitò di Forte dei Marmi. Ma dopo, sotto la doccia, il trasporto si fa complicità divertita ed ecco allora Francesca Verdini e Matteo Salvini giocare come due ragazzini: lei si sciacqua le gambe e allo stesso tempo mima il gesto di sferrare un calcio al suo fidanzato, per poi sorridere accarezzandolo, come a chiedergli teneramente scusa. […] l

a coppia che è legata dal 2019 è oggi solida e collaudata, e somiglia sempre di più a una famiglia allargata. Tra un giretto sul pedalò, un bagno e una chiacchierata con i fan che lo fermano sulla battigia, infatti, papà Matteo non perde mai d’occhio Mirta, la secondogenita avuta dalla relazione con Giulia Martinelli.

matteo salvini e francesca verdini in vacanza in toscana 6

Non è un mistero d’altra parte che la figlia di Verdini, che ha 20 anni meno di Salvini, abbia avuto grande feeling fin dall’inizio con la bambina e con suo fratello maggiore Federico, nato dal primo matrimonio del leader leghista con Fabrizia Ieluzzi. E chi conosce Salvini sa quanto questa intesa familiare conti per il vicepremier.

