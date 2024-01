C'ERANO UNA VOLTA I GIORNI DELLA MERLA - È IN ARRIVO UNA BOLLA DI ARIA CALDA CHE PORTERÀ TEMPERATURE BEN OLTRE LA MEDIA STAGIONALE, PROPRIO NEL PERIODO CONSIDERATO PIU' FREDDO DELL'ANNO (GLI ULTIMI TRE GIORNI DI GENNAIO) - LA COLONNINA DI MERCURIO POTREBBE ARRIVARE FINO AI 20 GRADI AL SUD, 15 GRADI AL CENTRO E OLTRE I 10-12 GRADI AL NORD - L'ANTICICLONE AFRICANO POTREBBE RISCALDARE L'ITALIA FINO A FINE MESE…

Estratto dell'articolo di Paolo Virtuani per il Corriere della Sera

inverno caldo 1

Lo scorso fine settimana l’aria artica ha colpito il Nord Italia con temperature che sono scese fino a -26 gradi a Livigno e a -22 °C presso Cortina. Nei prossimi giorni sulle Alpi, specie nei settori centro-occidentali, lo zero termico di giorno si posizionerà oltre i 3 mila metri, con punte che potrebbero superare anche i 3.500. Il repentino cambio meteorologico, che avviene quasi in corrispondenza dei Giorni della merla (gli ultimi tre di gennaio) […] è determinato dall’arrivo di un forte campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale.

inverno caldo 2

ARIA CALDA AFRICANA

Questo richiamerà aria di origine subtropicale come una bolla calda facendo alzare le temperature di molto sopra le medie del periodo. […] domani e venerdì, […] le massime potranno toccare punte di 20 gradi e oltre in Sicilia, Sardegna e in alcune aree del Meridione, i 15 °C al Centro e raggiungere, se non superare, i 10-12 gradi in Pianura padana. Nelle vallate alpine centro-occidentali, però, l’azione dei venti […] potrebbe far raggiungere alla colonnina di mercurio anche valori superiori. […]

CALDO IN QUOTA

INVERNO CALDO

È il fenomeno conosciuto come inversione termica: più caldo in quota che in basso. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, […] L’alta pressione nordafricana rimarrà centrata tra Spagna e Francia estendendosi anche sull’Italia almeno sino alla fine del mese, […] Le temperature, quindi, si manterranno sopra la media del periodo fino all’inizio di febbraio.«Si tratta di un fatto abbastanza inusuale: la massa d’aria calda e stabile arriverà direttamente dal Sahara e non dal più consueto in questo periodo anticiclone delle Azzorre», afferma Tedici. […]

NIENTE NUVOLE

Tra Mediterraneo occidentale e Nord Africa c’è una zona con totale assenza di nuvole: è l’anticiclone africano, che porta con sé la bolla di aria più calda. In Francia attesa giovedì una massima di 23 gradi a Perpignano.

INVERNO CALDO 1

Le leggenda dei Giorni della merla più freddi dell’anno risale a secoli fa. Con il riscaldamento globale in atto alle nostre latitudini fa molto meno freddo rispetto a qualche decennio fa. E il freddo polare toccato tra il 15 e il 20 gennaio anche quest’anno dimostra che è la metà di gennaio il periodo più freddo in Italia, non la fine del mese. Secondo le statistiche del Centro geofisico prealpino di Varese, la media locale dei tre Giorni della merla (29, 30 e 31 gennaio) è di 3,6 gradi.

