25 giu 2022 16:24

UN'ESTATE DA INCUBO - L’ONDATA DI CALORE "CARONTE" RESTERÀ IN ITALIA FINO INIZIO LUGLIO E POTREBBE INFRANGERE ALCUNI RECORD DI GIUGNO, CON TEMPERATURE CHE ARRIVERANNO FINO A 40 GRADI A ROMA E FIRENZE E 37 A NAPOLI – PER ALMENO DIECI GIORNI NON SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI IMPORTANTI E LA SICCITÀ ESTREMA IN ALCUNE REGIONI PEGGIORERÀ – IL METEO PER IL FINE SETTIMANA…