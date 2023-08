L'ESTATE NON STA FINENDO CI ASPETTA UN WEEK-END DI FUOCO: NEI PROSSIMI GIORNI LE TEMPERATURE TORNERANNO A SFIORARE I 40 GRADI SU TUTTA LA PENISOLA. LE CITTÀ DOVE IL CALDO SARÀ PIÙ INTENSO SONO FIRENZE, ROMA, TERNI E BOLOGNA – MA CI SONO BUONE NOTIZIE IN ARRIVO PER GLI AMANTI DEL FRESCO. DAL 27 AGOSTO...

Le previsioni meteo per il weekend ci dicono di un nuovo aumento delle temperature per effetto dell’anticiclone africano. Anticiclone che si va rafforzando sull’Italia con picchi di 37-39°C già entro il week end a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo, e poi all’inizio della prossima settimana fino a 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana. Caldo che potrebbe essere spazzato via dalla perturbazione atlantica attesa fra il 26 e il 27 agosto, secondo la tendenza segnalata da www.iLMeteo.it. […]

In particolare secondo gli ultimi dati relativi al periodo 1 luglio-4 agosto, e contenuti nel terzo rapporto sul Piano operativo nazionale per la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute, Reggio Calabria è la città con il più alto incremento di mortalità statisticamente significativo con il +61%, segue Campobasso con +53%, Bari (+42%), Catania (+35%), Palermo (+30%), Messina (+20%) e Napoli (+10%). Per la Sicilia viene sottolineata la concomitanza tra condizioni di rischio climatico e incrementi dell’inquinamento atmosferico per gli incendi.

