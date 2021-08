L'ESTATE DELLA RIPARTENZA. SI, MA PER I LADRI! – DOPO I CAMPIONI OLIMPICI ARIANNA ERRIGO E LORENZO ZAZZERI E L’ATTORE MASSIMO CIAVARRO, ANCHE L’EX VELINA THAIS WIGGERS È FINITA VITTIMA DI UN FURTO – I LADRI SONO ENTRATI NELLA CASA DI MILANO DELLA SHOWGIRL BRASILIANA CHE LA PRENDE CON FILOSOFIA: "BRUTTA LA SENSAZIONE DI SENTIRSI INVASI. MA SI SA CHE QUESTE COSE SUCCEDONO, UN DETTO BRASILIANO DICE: 'VANNO VIA GLI ANELLI, MA RIMANGONO LE DITA'"

Federico Berni per il “Corriere della Sera”

thais wiggers 4

Furti in casa, la rabbia corre sui social. L'ultimo sfogo, postato prima ancora di presentare denuncia alle forze dell'ordine, è della modella brasiliana Thais Wiggers Souza, ex velina del tg satirico Striscia la Notizia , di casa a Milano, zona Garibaldi-Venezia. «Brutta la sensazione di sentirsi invasi», scrive la showgirl sul proprio profilo Instagram da 70mila follower, a corredo di un paio di immagini della sua camera da letto e del suo guardaroba messi a soqquadro.

Il giorno prima, la campionessa di scherma Arianna Errigo, reduce da un bronzo olimpico a Tokyo nel fioretto a squadre, esprimeva sui social la propria «rabbia indescrivibile» per quanto accaduto a casa dei genitori a Muggiò, nel monzese, dove i malviventi hanno «ripulito» le mensole sulle quali esibiva trofei, medaglie e riconoscimenti: i ricordi di una carriera di sacrifici e successi sportivi.

ladri in casa di thais wiggers 1

Episodi che ripropongono il tema dei furti in appartamento, sul quale non ci sono statistiche disponibili (un paragone con l'anno scorso, segnato dalla chiusura forzata del lockdown sarebbe fuorviante, spiegano dalle forze dell'ordine), e che è impossibile da debellare, nonostante gli sforzi recenti degli investigatori (quattro ladri professionisti georgiani arrestati dalla Squadra Mobile e altri 15 raggiunti da provvedimento di espulsione).

Spariscono gioielli, apparecchi elettronici, e anche vestiti e accessori, quando hanno una certa appetibilità commerciale. Come nel caso di Thais Wiggers, che nella capitale della moda ha messo le radici, dopo la parentesi televisiva a Striscia , quella che le ha regalato maggiore notorietà tra il 2005 e il 2008. Una delle foto ritrae infatti il pavimento di una stanza-armadio dove i malviventi hanno fatto razzia di borse griffate.

ladri in casa di thais wiggers 2

L'altro scatto riprende invece il letto, con un mucchio di scatole di preziosi aperte («La mia passione? I diamanti», dichiarava la showgirl in una intervista rilasciata nel 2018). «Sono entrati i ladri a casa mia e si sono portati via tante cose di valore», ha scritto la brasiliana classe 1985, rimarcando il fatto che, nella refurtiva, sono compresi anche oggetti di valore affettivo, come i computer con video e foto personali, e alcuni regali della madre scomparsa.

Il post si chiude con una sorta di rassegnato ottimismo sudamericano: «Si sa che queste cose succedono, un detto brasiliano dice: "Vanno via gli anelli, ma rimangono le dita"». Il fatto è stato denunciato alla polizia. Sul posto si sono presentati gli agenti della polizia scientifica, per effettuare i rilievi del caso, in cerca di tracce che possano portare all'individuazione dei responsabili.

thais wiggers 3

Al racconto della disavventura, pubblicato su Instagram, sono arrivati molti commenti di solidarietà, dello stesso tenore di quelli inoltrati ad Arianna Errigo, la campionessa brianzola alla quale hanno portato via parte del medagliere (non quello olimpico, fanno sapere i carabinieri) custodito nella casa di famiglia, un appartamento in un condominio di Muggiò. I delinquenti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari.

La azzurra di scherma ha scelto di rivolgersi direttamente a loro: «Siete entrati a casa dei miei genitori, mentre loro erano in vacanza - si sfoga -. La rabbia che ho dentro non posso descriverla. A casa mia tengo poco e niente dei miei trofei, e dei riconoscimenti che ho ottenuto in tutta la mia carriera. Le ho volute lasciare a casa dei miei genitori in attesa della fine della mia carriera, per avere la mia stanza e finalmente sistemare tutti i miei ricordi più belli». Indagano i carabinieri.

