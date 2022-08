FLASH! - NON SOLO FAR POSTO ALLA BERLUSCONA BERNINI. DIETRO IL "DECLASSAMENTO" DELLA VENETA CASELLATI, SPEDITA A RACCATTARE VOTI IN BASILICATA, C'E' LA MANINA DI BERLUSCONI, ANCORA IRATO PER ESSERSI TROVATO LA "SUA" PRESIDENTE DEL SENATO CANDIDATA AL QUIRINALE SENZA SAPERNE NULLA. INFATTI FU SALVINI, IN DELIRIO DA KING MAKER, A LANCIARLA NELLA CORSA AL COLLE (E MOLTI DI FORZA ITALIA NON LA VOTARONO)...