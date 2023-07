17 lug 2023 18:17

L'EUROPA È UN FORNO, LA GRECIA BRUCIA – UN INCENDIO SCOPPIATO IN UN BOSCO VICINO A CORINTO HA COSTRETTO ALL'EVACUAZIONE DI 1.200 BAMBINI DAI CAMPEGGI ESTIVI IN CUI SI TROVAVANO – FIAMME ANCHE A 50 CHILOMETRI A EST DI ATENE – L'ONDATA DI CALORE SI ESTENDE SU TUTTO IL CONTINENTE. ANCHE IN FRANCIA SONO ATTESI OLTRE 40 GRADI NELLE PROSSIME ORE– IN ITALIA DOMANI 23 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO – VIDEO