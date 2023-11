L'EUROPA È RIMASTA A SECCO DI MUNIZIONI - I PAESI UE AVEVANO PROMESSO A ZELENSKY UN MILIONI DI PROIETTILI ENTRO MARZO MA, VISTI I RITARDI NELLA PRODUZIONE, POTREBBERO NON ESSERE IN GRADO DI CONSEGNARLI - L'ESERCITO UCRAINO SPARA DALLE 6 ALLE 8 MILA MUNIZIONI AL GIORNO - LO STUDIO SECONDO CUI, IN CASO DI GUERRA, L'INGHILTERRA RIMARREBBE SENZA PALLOTTOLE IN SOLO OTTO GIORNI...

L'EUROPA È A CORTO DI MUNIZIONI IN UN MOMENTO SBAGLIATO

L'UE ha promesso all'Ucraina un milione di munizioni entro marzo del prossimo anno, ma potrebbe non essere in grado di consegnarle – scrive il WSJ nel suo editoriale

L'Unione Europea aveva promesso di fornire all'Ucraina un milione di proiettili di artiglieria entro marzo del prossimo anno. Ma le consegne sono in ritardo e il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato questo mese che "dobbiamo presumere" che questo obiettivo "non sarà raggiunto". La lezione è che una volta che la capacità di produzione della difesa si atrofizza, non è facile ripristinarla.

L'Ucraina spara circa 6.000-8.000 proiettili al giorno. I suoi soldati hanno bisogno di grandi quantità di proiettili d'artiglieria da 155 mm, che sono uno standard NATO e possono essere utilizzati negli obici di Stati Uniti, Francia, Polonia, Germania e Slovacchia. Tuttavia, il capo della politica estera Josep Borrell ha dichiarato il 14 novembre che l'UE ha raggiunto solo "il 30% dell'obiettivo generale" per le forniture di munizioni.

A metà novembre l'UE aveva fornito all'Ucraina circa 300.000 munizioni, ma la fornitura proveniva dalle scorte esistenti, secondo un recente rapporto del Servizio di ricerca del Parlamento europeo. L'Agenzia europea per la difesa ha inoltre firmato almeno otto contratti con aziende del settore per l'acquisto di altri 180.000 proiettili da 155 mm, che però non sono ancora stati consegnati.

A prescindere dalla volontà politica, è "improbabile che la promessa di munizioni dell'Europa venga mantenuta" a causa dello "stato deplorevole dell'industria della difesa", ha dichiarato questo mese il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo il quotidiano Ukrainska Pravda. La spesa militare europea è diminuita drasticamente dopo la Guerra Fredda. La ricostruzione delle capacità richiederà investimenti in nuove strutture, macchinari, reclutamento e formazione dei lavoratori.

Secondo un documento pubblicato a giugno dall'Istituto internazionale per gli studi strategici (IISS), l'Europa ha anche incontrato dei limiti nella catena di approvvigionamento. Chemring, un fornitore di materiali esplosivi per i produttori di munizioni, ha dichiarato che alcuni dei suoi clienti "hanno chiesto aumenti di produzione del 100%-200%", si legge nel rapporto. Nel frattempo, anche "i metalli e le materie plastiche per le spolette e gli involucri" sono "a quanto risulta, a corto di scorte".

La buona notizia è che il Commissario per il Mercato Interno Thierry Breton ha dichiarato che da febbraio la capacità produttiva di munizioni dell'UE è aumentata del 20-30%, secondo il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo. Ma Borrell ha detto che anche se l'industria della difesa dell'UE "ha la capacità di produrre 1 milione di colpi all'anno", ciò "non significa che [avremo] 1 milione di colpi pronti per marzo".

Anche questa capacità sarebbe comunque troppo bassa, dato che i Paesi dell'UE devono ricostituire le proprie scorte dopo aver fornito munizioni all'Ucraina. L'IISS cita rapporti che suggeriscono che in un conflitto ad alta intensità il Regno Unito potrebbe esaurire le munizioni "in soli otto giorni", mentre le "scorte tedesche durerebbero da poche ore a pochi giorni".

Queste carenze sono particolarmente pericolose in quanto la Russia sta passando a un ritmo di produzione di armi da guerra. Il Servizio di Ricerca Parlamentare Europeo afferma che la Russia ha prodotto circa 1,7 milioni di proiettili nel 2022 e cerca di produrne circa tre milioni all'anno entro il 2025.

Teheran ha fornito a Mosca più di 300.000 proiettili tra il novembre 2022 e l'aprile 2023, come riporta il Wall Street Journal. Secondo l'Associated Press, un legislatore sudcoreano ha dichiarato che la principale agenzia di spionaggio del Paese ritiene che Pyongyang abbia fornito al Cremlino più di un milione di proiettili di artiglieria dall'inizio di agosto.

Le minacce all'ordine globale prolifereranno man mano che gli autoritari del mondo stringeranno legami di difesa più stretti. La pace post-Guerra Fredda è finita e l'Occidente sta ora pagando per i suoi decenni di sottoinvestimenti militari.

