Nonostante la condanna ai domiciliari per evasione fiscale, dalla sua villa con vista sul Lago di Como continuava a dare indicazioni ai suoi collaboratori su come frodare il fisco. Così ieri ad Antonio Baldan, il re delle beauty farm, è stata notificata una nuova ordinanza di restare a casa senza comunicare con l'esterno.

Con la sua azienda l'imprenditore fornisce 6.500 istituti di estetica e 2mila farmacie con 250 agenti e 90 consulenti. Dagli arresti domiciliari Baldan, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, si faceva beffe delle sentenze dei tribunali senza sequestri del suo patrimonio e delle finte trattative per transare parte del debito con l'Agenzia delle Entrate: «M'hanno fatto una pippa... non mi sequestrano... Ormai m'hanno condannato, farò la mia condanna e punto. Tanto che a un certo punto m'hanno quasi convinto e versavo..., avrò versato qualche mese 5mila euro, poi ho detto: no, no caspita, che cosa verso a fare?».

Così ieri la Procura di Milano, da tempo impegnata nel perseguire chi evadendo il fisco fa concorrenza sleale, ha spedito la Guardia di Finanza di Lecco a eseguire tre misure cautelari firmate dal giudice per le indagini preliminari Carlo Ottone De Marchi.

Il pm Roberto Fontana contesta a Baldan, e ai suoi collaboratori Sandro Sansoni e Maria Liliana Tondi, di aver operato con due società che vendono macchinari per l'estetica su cui è in corso una richiesta di fallimento.

I tre avrebbero portato avanti sistematicamente un piano di omissione di ogni adempimento fiscale allo scopo di autofinanziarsi, tanto che le loro società non avevano nessun debito con le banche, ma 19 milioni dovuti al Fisco.

Come non bastasse il pm imputa a Baldan anche la distrazione di fondi dall'azienda a scopi personali, l'annotazione di fatture false, l'utilizzo di crediti tributari inesistenti come compensazione e l'acquisizione immotivata di una società di diritto colombiana.

Dalle intercettazioni telefoniche sono emersi altri dettagli sui progetti dell'imprenditore, che voleva mettere le mani sui soldi dell'emergenza Covid, sui contributi per la formazione professionale e sui fondi dedicati alla cassa integrazione nonostante non ne avesse bisogno.

A Natale scorso questa era la sua idea per l'anno nuovo: «C'è anche da capire gli stipendi... e poi c'è la tredicesima. Visto che è un Natale molto fiacco, non si potrebbe... non so... gli diamo lo stipendio e la tredicesima la facciamo dare dallo Stato? Come fanno quelli che non c'hanno i soldi? Non pagan mica... sento sempre in televisione... la cassa integrazione per coprire altre perdite».

Finito agli arresti domiciliari, Baldan continuava a vivere come prima, a dare ordini ai collaboratori, a dare feste in villa con decine di invitati in barba alle norme sanitarie. Di recente aveva acquistato anche, con fondi della società, una barca taxi per girare sul Lago di Como, oltre a un centinaio di bottiglie di vino di pregio da regalare agli ospiti.

