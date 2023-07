5 lug 2023 10:15

L'EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI RENAULT-NISSAN, CARLOS GHOSN, RICERCATO DA GIAPPONE E FRANCIA E RIFUGIATOSI DA 4 ANNI IN LIBANO, SUO PAESE DI ORIGINE, È STATO RAGGIUNTO DA UN SECONDO MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE, EMESSO DALLA GIUSTIZIA FRANCESE, PER CORRUZIONE, TRAFFICO DI INFLUENZE E RICETTAZIONE - IL MANAGER SI È RIFUGIATO IN LIBANO NEL 2019 DOPO UNA ROCAMBOLESCA FUGA DAL GIAPPONE, DOVE ERA AGLI ARRESTI DOMICILIARI…