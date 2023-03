30 mar 2023 08:09

L'EX CALCIATORE BRASILIANO DEL MILAN ROBINHO HA CONSEGNATO IERI IL SUO PASSAPORTO PER DIMOSTRARE LA SUA VOLONTÀ DI RESTARE IN BRASILE PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO AL SUPERIORE TRIBUNALE DI GIUSTIZIA (STJ) PER DECIDERE SU UNA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DELL'ITALIA PER UNA CONDANNA A NOVE ANNI PER STUPRO - PER IL MOMENTO NON È ANCORA STATA FISSATA UNA DATA DEL PROCESSO, PER CUI L'EX CALCIATORE È LIBERO DI MUOVERSI…