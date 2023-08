1 ago 2023 09:12

L'EX CALCIATORE DANI ALVES È STATO RINVIATO A GIUDIZIO PER STUPRO E VERRÀ PROCESSATO A BARCELLONA: RISCHIA 10 ANNI DI CARCERE - IL BRASILIANO, CHE È STATO ARRESTATO A GENNAIO CON L'ACCUSA DI AVER VIOLENTATO UNA RAGAZZA DI 23 ANNI NEL BAGNO DI UNA DISCOTECA, IN UN PRIMO MOMENTO AVEVA NEGATO I FATTI. POI HA DICHIARATO CHE IL RAPPORTO SESSUALE ERA STATO CONSENSUALE - PER ORA IL 40ENNE RIMANE IN CARCERE PERCHÉ LA CORTE RITIENE CHE SIA CONCRETO IL PERICOLO DI FUGA…