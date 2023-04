4 apr 2023 16:56

L'EX CALCIATORE DEL FROSINONE, RAI VOLET, È STATO CONDANNATO A 2 ANNI E MEZZO DI CARCERE IN OLANDA PER AVER CAUSATO UN INCIDENTE STRADALE CHE HA PORTATO ALLA MORTE DI UN BAMBINO NEL 2021 - IL CALCIATORE ERA ALLA GUIDA DELLA SUA GOF IN STATO D'EBBREZZA E SI È SCONTRATO A 200 ALL'ORA CONTRO UN'ALTRA AUTO, CAUSANDO LA MORTE DEL PICCOLO - IL PM: "GUIDARE COSÌ VELOCE È UNA SCELTA DELIBERATA. SUBITO DOPO L'INCIDENTE, IL SOSPETTATO HA FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE LA CONDANNA…"