(ANSA) - ATENE, 09 MAG - "Dopo essersi consultato con Mera25 Germania e il suo team legale, Yanis Varoufakis sta portando le autorità tedesche davanti ai tribunali tedeschi per violazione dei suoi diritti fondamentali e diffamazione, indicando la sua intenzione di ricorrere, se necessario, ai tribunali europei". Lo ha fatto sapere, tramite un comunicato, Diem25, il movimento politico paneuropeo (i cui partiti nazionali prendono il nome di Mera25) lanciato dall'ex ministro greco delle Finanze.

Lo scorso aprile le autorità tedesche hanno vietato a Varoufakis l'ingresso in Germania e ogni attività politica, come riporta Diem25. L'ex ministro greco avrebbe dovuto partecipare a una conferenza di tre giorni sulla Palestina a Berlino, organizzata da Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East e altri movimenti. Secondo Diem25, le autorità tedesche hanno scelto di non rispondere alle domande dell'avvocato di Varoufakis che ha chiesto su quali basi sia stato emesso il divieto, adducendo ragioni di "sicurezza nazionale".

"Invocando la sicurezza nazionale per giustificare il loro scivolamento verso il totalitarismo", si legge nel comunicato, "le autorità tedesche hanno, in sostanza, abolito sia lo Stato di diritto tedesco che il principio più importante dell'Ue, la libertà di movimento dei cittadini europei e il diritto di impegnarsi in attività politiche", sostiene il movimento fondato da Varoufakis.