(ANSA) - L'ex pop star sino-canadese Kris Wu dovrà scontare 13 anni di carcere, colpevole di abusi sessuali e stupro, a conclusione di una storia che nell'estate del 2021 sollevò molto scalpore in Cina rilanciando il movimento MeeToo. Wu è stato condannato a "11 anni e sei mesi di reclusione per stupro", ha riferito il tribunale del distretto di Chaoyang a Pechino, aggiungendo che il popolare artista "è stato anche condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di raduno di persone per commettere adulterio", dovendo nel complesso scontare una "mandato di 13 anni" prima dell'esplusione.

