L'EX PRESIDENTE DELL'HONDURAS, JUAN ORLANDO HERNANDEZ, È STATO CONDANNATO DALLA GIUSTIZIA STATUNITENSE PER TRAFFICO DI DROGA – E’ STATO RITENUTO COLPEVOLE DI ALMENO TRE DELLE IMPUTAZIONI A SUO CARICO, TRA QUESTE QUELLA PER TRAFFICO DI DROGA VERSO GLI USA. ALLA GUIDA DEL PAESE CENTROAMERICANO DAL 2014 AL 2022, HERNANDEZ È ACCUSATO DI AVER FATTO PARTE DI UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CHE HA INVIATO OLTRE 500 TONNELLATE DI COCAINA NEGLI STATI UNITI TRA IL 2004 ED IL 2022. L'ENTITÀ DELLA CONDANNA VERRÀ RESA NOTA NEI PROSSIMI GIORNI

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 08 MAR - L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, è stato condannato dalla giustizia statunitense per traffico di droga. La corte federale del distretto sud di New York ha ritenuto colpevole Hernandez di almeno tre delle imputazioni a suo carico e tra queste quella per traffico di droga verso gli Usa. Alla guida del paese centroamericano dal 2014 al 2022, Hernandez è accusato di aver fatto parte e di aver protetto un'organizzazione criminale che ha inviato oltre 500 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti tra il 2004 ed il 2022. L'entità della condanna a Hernandez verrà resa nota dal tribunale nei possimi giorni.

L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, è colpevole di aver aiutato i trafficanti di droga a inviare tonnellate di cocaina negli Stati Uniti in cambio di mazzette che hanno aiutato la sua carriera politica. E' il verdetto di una giuria federale di New York al termine di un processo durante il quale Hernandez è stato accusato di aver usato la polizia e l'esercito per controllare le spedizioni di cocaina negli Stati Uniti e di aver condiviso con i narcotrafficanti informazioni sensibili.

