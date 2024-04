9 apr 2024 08:00

L'EX VICEPRESIDENTE DELL'ECUADOR, JORGE GLAS, SAREBBE RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO AVER TENTATO IL SUICIDIO IN CARCERE - IN UN PRIMO MOMENTO SI ERA DIFFUSA LA VOCE CHE L'EX VICEPRESIDENTE, ARRESTATO VENERDÌ DOPO UNA CLAMOROSA IRRUZIONE NELL'AMBASCIATA DEL MESSICO A QUITO, FOSSE IN COMA DOPO AVER ASSUNTO UN INGENTE QUANTITÀ DI FARMACI…