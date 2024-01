'O FAMO STRANO? - A LAS VEGAS SI PUO' AFFITTARE UN AEREO DOVE FARE SESSO - IL SERVIZIO COSTA 1300 DOLLARI PER 45 MINUTI DI VOLO, 1800 SE LA DURATA DEL RAPPORTO SI ALLUNGA A 90 MINUTI - UNA STELLINA DI ONLYFANS, CAITLYN ROSE LO HA PROVATO CON IL SUO FIDANZATO (VIDEO): ALL'INTERNO DEL VELIVOLO C'È UN LETTO CON COPERTE DI SETA ROSSE E TUTTO LO SPAZIO NECESSARIO PER DARE SFOGO ALLA PASSIONE - E IL PILOTA? È COSTRETTO A...

Estratto da www.leggo.it

Fare l'amore ad alta quota rientra tra le vostre fantasie segrete? Ebbene, c'è un modo per realizzare questo sogno. "Basta" andare a Las Vegas con il proprio compagno o compagna e sborsare 1.300 dollari (circa 1.200 euro) che serviranno ad affittare un volo privato, con tanto di stanza da letto da sogno. Caitlyn Rose, tiktoker australiana, ha raccontato la sua esperienza in un video. «Si chiama nuvola dell'amore, io e il mio fidanzato ci siamo stati». […]

Dentro l'aereo ci sono cuscini, un materasso e lenzuola di raso rosso, come fosse una stanza d'hotel. «È l'appuntamento perfetto», ha raccontato entusiasta la ragazza, che ha aggiunto: «Una tenda ci separava dal pilota, che indossava delle cuffie per non sentirci». […]

Per 45 minuti di sorvolo della città, il costo è di 1.295 dollari a coppia, che diventano 1825 per 90 minuti. All'atterraggio, alle coppie viene consegnato un certificato VIP Mile High Club e viene scattata una foto con l'aereo stesso.

