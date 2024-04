C'È UN FILO DIRETTO TEHERAN-WASHINGTON – L’IRAN AVEVA AVVISATO GLI STATI UNITI PRIMA DI LANCIARE L'ATTACCO CONTRO ISRAELE – L'HA FATTO SAPERE IL MINISTRO DEGLI ESTERI, HOSSEIN AMIRABDOLLAHIAN: “ABBIAMO DETTO CHIARAMENTE AGLI AMERICANI CHE LA DECISIONE DI PUNIRE IL REGIME SIONISTA ERA DEFINITIVA E FINALE. E, DOPO L'AZIONE PUNITIVA, ABBIAMO INVIATO UN ALTRO MESSAGGIO AGLI USA AFFERMANDO CHE NON CI ASPETTIAMO UN AUMENTO DELLA TENSIONE NELLA REGIONE”

HOSSEIN AMIRABDOLLAHIAN

(ANSA) - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha dichiarato che Teheran ha informato Washington, attraverso messaggi scambiati tramite l'intermediazione della Svizzera, riguardo all'attacco contro Israele prima che esso avesse luogo.

"Abbiamo detto chiaramente agli americani nei messaggi che la decisione presa dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, guidato dal presidente, di punire il regime sionista era definitiva e finale e dopo l'azione punitiva (operazione 'Vera promessa'), intorno alle 2:30 di domenica di questa settimana, abbiamo inviato un altro messaggio agli Stati Uniti attraverso i canali diplomatici, affermando che non ci aspettiamo un aumento della tensione nella regione", ha spiegato Amirabdollahian, come riporta Irna, parlando con i giornalisti a New York dove si trova in occasione di una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

IRAN ATTACCA ISRAELE stati uniti e iran lancia razzi iran festeggiamenti in iran per l attacco in israele stati uniti e iran