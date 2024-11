12 nov 2024 18:49

E' FINITA LA PACCHIA PER I PEDOFILI CHE PENSAVANO DI TROVARE UN "PORTO SICURO" IN SUDAMERICA - LE AUTORITÀ COLOMBIANE HANNO DECISO DI USARE LA MANO PESANTE PER PUNIRE CHI VIENE BECCATO A "SOLLAZZARSI" CON LE MINORENNI - IL 72ENNE AMERICANO THOMAS MICHAEL RENNO È STATO CONDANNATO PER AVER ABUSATO CINQUE ADOLESCENTI, TRA IL 2016 E 2017, A MEDELLIN - IN CITTÀ GLI ARRESTI PER REATI SESSUALI CONTRO MINORENNI SONO AUMENTATI DEL 1000%...