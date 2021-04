IL VOLO DI LIGUORI - COME MAI PAOLO LIGUORI HA DIFESO, CON UN'ARTICOLESSA SU "IL GIORNALE", L'EX COMMISSARIO ARCURI? SEMPLICE, SUA MOGLIE (GRAZIA VOLO) E' L'AVVOCATO DI "MIMMO" - E PENSARE CHE QUEL TORDO DI MINZOLINI HA CHIESTO UNA "NORIMBERGA POLITICA" PER I MEDIA CHE NON HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI DEPURARSI DALLE NARRAZIONI DI ROCCO CASALINO. POVERO MINZO-MANZO, FORSE NON HA LETTO IL GIORNALE PER CUI SCRIVE…