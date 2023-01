31 gen 2023 18:06

C'HANNO LA PANZA DA BUTTARE GIU' MA NON IL CERVELLO PER CAPIRE COME - I RICCONI USANO I FARMACI CONTRO IL DIABETE PER DIMAGRIRE, TOGLIENDOLI A CHI NE HA VERAMENTE BISOGNO - I DUE ANTIDIABETICI OZEMPIC E WEGOVY SONO DIVENTATI IL METODO PREFERITO DEGLI SVIPPATI AMERICANI PER PERDERE I CHILI DI TROPPO - TRA I FRUITORI DEI FARMACI CI SAREBBERO ANCHE KIM KARDASHIAN E LA SORELLA KHLOE E PERSINO ELON MUSK - MA LA PERDITA DI PESO CON I MEDICINALI CONTRO IL DIABETE PUÒ ESSERE DANNOSA ALLA SALUTE, SENZA CONTARE...