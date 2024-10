L'HANNO PRESO IN CASTAGNA! (L'ITALIA CHE VERRA'...) – IL ROMANTICO INFLUENCER ROMANO DAMIANO SARTORI HA SEMINATO IL PANICO ALLA SAGRA DELLA CASTAGNA A SORIANO DEL CIMINO: PRIMA HA PICCHIATO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA, POI HA COLPITO UN ASSESSORE E INFINE SI È SCAGLIATO CONTRO I CARABINIERI, CHE LO HANNO ARRESTATO - NEL VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL, IL TENERO SARTORI DICE AL FIGLIO DI NOVE ANNI: "GUARDA DOVE T’HO PORTATO, ALLA SAGRA DELLA CASTAGNA!”. E IL PUPO REPLICA: “ERA MEGLIO CHE MI PORTAVI ALLA SAGRA DELLA FREGNA!" - VIDEO STRACULT PER IL CENSIS DI DE RITA

[...] Sembrava essere una partnership social come tante. Invece la sagra della Castagna si è chiusa con una scazzottata. Protagonista indiscusso è l’influencer romano Damiano Sartori, content creator da milioni di visualizzazioni sui TikTok, che domenica pomeriggio ha seminato il panico a Soriano del Cimino dove era in corso la tradizionale manifestazione culturale. L’uomo, fermato mentre cercava di entrare in una zona chiusa al traffico, ha picchiato la security, poi si è scagliato contro i carabinieri, che lo hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’incidente si è verificato dopo il corteo storico. Sartori, che sui social è diventato famoso per l’eloquio volgare e l’utilizzo spregiudicato dei figli minori nei video, si trovava a bordo della sua auto insieme alla compagna e ai due figli, quando avrebbe tentato l’accesso in una zona chiusa al traffico per motivi di ordine pubblico.

Il 36enne, di fronte a tre addetti alla sicurezza che gli hanno sbarrato la strada, ha perso completamente la testa. Prima ha colpito con un pugno uno dei vigilantes, poi si è scagliato verbalmente e fisicamente contro i carabinieri intervenuti per fermarlo, ferendo anche una carabiniera. Nella bolgia Sartori avrebbe colpito anche un assessore del comune. [...]

La clip dedicata alla sagra più vista è quella realizzata con uno dei due figli minori. Lo scambio, che ha ottenuto 700mila visualizzazioni, è da brividi: “Guarda dove t’ho portato, alla sagra della castagna”, dice il padre, trovando la pronta replica del figlio di 9 anni: “Era meglio che mi portavi a quella della fre…”. [...]

