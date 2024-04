L'IA VA IN "META" - L'AZIENDA DI ZUCKERBERG STA SPERIMENTANDO L'USO DI PROGRAMMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALL'INTERNO DI ALCUNE DELLE SUE APP - DIVERSI UTENTI DEGLI STATI UNITI HANNO AVUTO L'OPPORTUNITA' DI PROVARE L'ASSISTENTE VIRTUALE DI "META AI" SU INSTAGRAM, CHE AIUTA A RISPONDERE A DOMANDE E A SUGGERIRE CONTENUTI - IL CHATBOT È STATO INTEGRATO ANCHE NELLA VERSIONE DI WHATSAPP PER COMPUTER: IN QUESTO CASO, IL "BOT" E' IN GRADO DI…

(ANSA) - Meta spinge per rendere i suoi prodotti basati sull'intelligenza artificiale disponibili a più persone. Oltre a testare il chatbot Meta AI su Whatsapp in paesi come l'India, l'azienda ha portato lo stesso strumento nella barra di ricerca di Instagram e nei messaggi diretti. Lo riportano alcuni utenti che, negli Stati Uniti, hanno avuto l'opportunità di provare l'assistente. "Le nostre esperienze generative basate sull'intelligenza artificiale sono in fase di sviluppo e le stiamo testando pubblicamente, anche se con capacità limitate" ha detto a Engadget un portavoce di Meta.

Altri siti americani, tra cui TechCrunch, affermano che Meta AI è apparso in due menu differenti di Instagram. Per alcuni il chatbot si trova in cima ai contatti con cui ci si è scambiati messaggi di chat diretti. Per altri invece, l'IA è presente nella casella di ricerca di Instagram, cliccando sull'icona inferiore a forma di lente di ingrandimento. Meta AI è stato annunciato a fine settembre 2023. L'assistente digitale verrà integrato nei servizi di messaggistica dell'azienda, nei visori di realtà mista Quest 3 e negli occhiali Ray-Ban.

Al momento sono in corso diversi test, principalmente negli Stati Uniti. Il sito Windows Latest ha scoperto che il chatbot è stato integrato nella versione di WhatsApp per computer. Stando alle prime conversazioni con Meta AI, questo può rispondere a domande generali e produrre immagini a seguito di richieste testuali. Ma non solo: l'intelligenza artificiale è in grado di suggerire utenti da seguire e persino contenuti, basandosi sulle preferenze inserite dagli iscritti.

Un esempio è la frase "Meta AI fammi vedere video brevi (i Reels ndr.) che contengono gatti". A quel punto, l'IA elenca una serie di contenuti che, se cliccati, aprono le sezioni specifiche di post o reel appunto. Per semplificare l'interazione con il chatbot, Meta fornisce anche una serie di frasi preimpostate, così da esplorare le possibilità offerte dallo strumento. (ANSA).