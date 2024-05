16 mag 2024 12:35

L'IMMOBILIARE? È IMMOBILE! – NEL 2023 IN ITALIA LE COMPRAVENDITE DI CASE SONO CALATE DEL 7%, NONOSTANTE I PREZZI, IN MEDIA, STIANO FINALMENTE INIZIANDO A SCENDERE: SECONDO I DATI DEI NOTAI, A DARE LA MAZZATA AL MERCATO, OLTRE ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, SONO STATI I TASSI DI INTERESSE SUI MUTUI. NON A CASO, I PRESTITI EROGATI SONO CROLLATI DEL 26% - IL MAGGIOR NUMERO DI COMPRAVENDITE SI È REGISTRATO AL NORD: LA LOMBARDIA È PRIMA IN CLASSIFICA, SEGUITA DA...