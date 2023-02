L'IMPORTANTE NON È VINCERE, MA INCASSARE! - "L'EFFETTO SANREMO" FA VOLARE I CONCERTI DEGLI ARTISTI IN GARA E LE VISUALIZZAZIONI SULLE PIATTAFORME STREAMING DEI BRANI IN CONCORSO - LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEGLI SPETTACOLI DEGLI ARTISTI SANREMESI È AUMENTATA DEL 200% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE - NELLA CLASSIFICA DEI TOP 100 VIDEO PIÙ VISTI SU YOUTUBE CI SONO 3 CANZONI DEL FESTIVAL - IL MERITO DI QUESTO SUCCESSO? LO STREAMING CHE HA ALLARGATO I CONFINI DEL MERCATO, MA ANCHE...

Estratto dell'articolo di Paola Italiano per “la Stampa”

[…] Le prime dieci posizioni della classifica sono oggi occupate dai singoli del Festival, ma a sorprendere sono altri numeri. Ad esempio la top 100 dei video più visti di Youtube, dove ci sono tutti e tre i pezzi andati sul podio […]

E ancora: la vendita dei biglietti dei concerti per gli artisti sanremesi, ha annunciato ieri TicketOne, è aumentata del 200% rispetto al 2022, che è stato un anno d'oro, quello del ritorno dei live post-Covid, con un numero di eventi mai visto prima. […]

Nel trionfo globale ha un ruolo la natura stessa dello streaming che allarga i confini del mercato, ma c'è da mettere sul piatto anche l'effetto traino del clamoroso consenso mondiale per i Måneskin, che ha acceso molti riflettori in più sul Festival e li riaccende ogni volta che ci tornano, come quest'anno. Se poi va dato atto ad Amadeus di aver fatto scelte vincenti […] e se oggi Sanremo restituisce una foto veritiera del gradimento del pubblico un peso determinante ce l'ha il televoto.

In passato, il voto con le schede del Totip, giurie demoscopiche, giurie di qualità, giurie di ogni sorta mischiate insieme, avevano fatto disastri ed erano metodi opachi, che alimentavano il sospetto di manipolazioni dei numeri. Il televoto non mente e riequilibra i giudizi di altre giurie. […]

Per i più giovani forse è normale che Sanremo rispecchi le classifiche, ma chi ricorda come è stato detestato il Festival dopo il periodo d'oro degli Anni 50-60, fatica a capacitarsi di tanta nuova gloria. Negli Anni 70, bollato come reazionario, partecipare era peccato imperdonabile: l'anatema sarebbe sopravvissuto negli Anni 80 […]

Cosa resta nei giovani di quello snobismo? Praticamente nulla. […] L'inversione a U è cominciata con le edizioni di Baglioni e si è compiuta con Amadeus, che sull'onda dell'entusiasmo ha dato il via ieri al Festival perpetuo: a Fiorello ha promesso le anticipazioni sull'edizione del 2024 già oggi durante Viva Rai2!. E Fiorello stesso ha annunciato tra il serio e l'ironico che l'anno prossimo ci sarà: «Vado solo all'ultimo, a riprendermi Amadeus, per portarlo via», ha detto. «Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto festival».

