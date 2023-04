L'INCLUSIVITÀ, IL MARKETING PER GLI ALLOCCONI - LA "MATTEL", IN ASSENZA DI NUOVE IDEE, DECIDE DI SFRUTTARE LA DIVERSITA' PER VENDERE LE BAMBOLE: DOPO LA BARBIE TRANSGENDER, QUELLA CON LA VITILIGINE E QUELLA IN SEDIA A ROTELLE E' IN ARRIVO LA BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN! - IL PUPAZZETTO, REALIZZATO INSIEME ALLA NATIONAL DOWN SYNDROME SOCIETY, INDOSSA UN ABITO GIALLO E BLU, COLORI ASSOCIATI ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLA SINDROME DI DOWN E AL COLLO PORTA UNA COLLANA ROSA CHE RAPPRESENTA…

BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN

Da www.lastampa.it

L'azienda produttrice di giocattoli Mattel ha lanciato la sua prima Barbie con la sindrome di Down per rendere la sua famosa linea di bambole più inclusiva. Mattel ha dichiarato di aver collaborato con la National Down Syndrome Society, negli Stati Uniti, per realizzarla. La bambola indossa un abito con maniche a palloncino adornato con farfalle e fiori in giallo e blu, colori associati alla consapevolezza della sindrome di Down. Inoltre ha al collo una collana rosa che rappresenta le tre punte del 21esimo cromosoma, quello che causa la sindrome

ARTICOLI CORRELATI

BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN BARBIE CON LA SINDROME DI DOWN