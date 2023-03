10 mar 2023 12:45

L'INCREDIBILE STORIA DI NGUYEN HUAN, IL PRIMO AMERICANO DI ORIGINE VIETNAMITA A DIVENTARE AMMIRAGLIO DELLA U.S. NAVY, LEGATA ALLA FOTO "SAIGON EXECUTION", CHE VINSE IL PREMIO PULITZER E CHE SCONVOLSE L'OPINIONE PUBBLICA SULLA GUERRA IN VIETNAM - MA QUELLO CHE NON TUTTI SANNO È, COME DICE L'AUTORE DELLO SCATTO, "LA FOTO NON RACCONTA LA STORIA": IL VIETCONG E' STATO AMMAZZATO DOPO CHE AVEVA UCCISO IL PADRE, LA MADRE E I SEI FRATELLI DI HUAN E GETTATO I LORO CORPI IN UNA FOSSA COMUNE - ANCHE LUI È STATO COLPITO, MA È SOPRAVVISSUTO DOPO…