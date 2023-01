L'INCREDIBILE STORIA DI YONGMAN KIM E LA SUA COLLEZIONE DI OLTRE 55MILA VIDEOCASSETTE, DONATE ALLA CITTÀ DI SALEMI, IN SICILIA, PRIMA CHE FACESSERO RITORNO A CASA DOPO 12 ANNI - IL SUO NEGOZIO "KIM'S VIDEO", DOVE SI NOLEGGIAVANO GRATIS LE VIDEOCASSETTE, ERA DIVENTATO META DI PELLEGRINAGGIO PER REGISTI, ATTORI E APPASSIONATI DI CINEMA (TRA CUI ANCHE TARANTINO, SCORSESE E I FRATELLI COEN) - L'IMPRENDITORE COREANO DECISE DI DONARE LA SUA COLLEZIONE DOPO LA CHIUSURA DELLA VIDEOTECA NEL 2008. TRA LE PROPOSTE ARRIVÒ QUELLA DELLA CITTÀ DOVE SGARBI ERA SINDACO, MA POI…

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Se andate a vedere un film al cinema «Alamo Drafthouse», nel cuore di Wall Street, vi imbatterete in qualcosa di insolito: 15mila videocassette e Dvd in esposizione nella lobby. Sembra una videoteca anni '90 ma non è solo un'operazione nostalgica e anti-capitalista (il noleggio è gratuito), è l'ultimo capitolo di una storia epica: l'odissea di una collezione di film partiti dall'East Village, arrivati in Sicilia e tornati a casa l'anno scorso dopo 12 anni.

Vi è dedicato un documentario in uscita il 20 gennaio al Sundance Film Festival: si intitola «Kim' s video» come la leggendaria videoteca di Yongman Kim a St. Marks Place. […] immigrato a New York, […] Per vivere aprì una lavanderia nel 1984 e cominciò a offrire un film a noleggio a chi andava a fare il bucato tra una scelta di 2 mila titoli; 24 anni dopo ne aveva 55 mila, 4 sedi e 300 impiegati […]- Divenne la Mecca di Quentin Tarantino, che lo ringrazia in Kill Bill, e tappa obbligata per Scorsese e i fratelli Coen. Film di Hollywood, europei, underground, B-movies, cinema muto, porno...

[…] Ma nel 2008, l'era dei video a noleggio era ormai finita e Kim chiuse i battenti. Pubblicò però un annuncio sul Village Voice : avrebbe donato la collezione a un'istituzione pubblica o privata a tre condizioni: 1) che i film restassero insieme, 2) accessibili al pubblico e 3) aggiornati con nuove uscite.

Giunsero 60 proposte (anche da Columbia University e Nyu) ma nessuno rispettava tutte e tre le richieste. «Fu allora che ricevetti un'offerta molto interessante dalla Sicilia. Ero scioccato e sorpreso. Erano molto insistenti. Chiesi di inviarmi l'offerta scritta e il giorno dopo spedirono un documento con l'approvazione del consiglio e del sindaco Sgarbi», racconta Kim. […]

yongman kim riceve la cittadinza onoraria di salemi

Nel 2009 un container colmo di scatoloni arrivò a Salemi, in provincia di Trapani, dove Sgarbi era sindaco. «Mi presentò Oliviero Toscani, assessore alla Creatività, feci ricerche: un grande fotografo, ero grato che si occupasse della collezione». [...]

Ma «anno dopo anno, non c'era nessun progresso. Non so cosa sia successo tra Sgarbi e Toscani, ma Toscani se ne andò e il progetto non fu più gestito». Per Kim era doloroso vedere i suoi video abbandonati in luoghi umidi d'inverno e troppo caldi d'estate, che avrebbero finito per danneggiarli. [...] Oggi è cittadino onorario di Salemi e padrino di un festival, CineKim, che vedrà la sua prima edizione a luglio, gestito da Marco Bagarella, Silvio Spisso e Fabrizio Internicola, tre salemitani diventati suoi amici.

[...] Solo nel 2016 i tre sono stati autorizzati a occuparsi della collezione: hanno scoperto che nonostante i fondi pubblici, la digitalizzazione era avvenuta poco e male; hanno contato 37mila video (diversi sarebbero scomparsi).

Il regista David Redmon, che ha girato il documentario, ha organizzato il ritorno della collezione a New York (copie digitali restano a Salemi). [...] «Kim' s Video non è mai stato qualcosa di fisico - dice il suo fondatore - quel che conta è il flusso della cultura».

