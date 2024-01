L'INCUBO PEGGIORE DI OGNI ARACNOFOBO - UNA DONNA INGLESE, CHE DA ANNI VIVE IN AUSTRALIA, HA RACCONTATO LA SUA ESPERIENZA DA INCUBO CON UNA DELLE BESTIACCE CHE POPOLANO IL PAESE: "ERO IN GIARDINO QUANDO HO SENTITO QUALCOSA CADERE SUI MIEI CAPELLI. PENSAVO FOSSE UNA FOGLIA MA POI HO CAPITO CHE SI TRATTAVA DI UN RAGNO VELENOSO" - LA POVERA DISGRAZIATA NON SAPEVA DI AVER RISCHIATO GROSSO: SI TRATTAVA INFATTI DI…

Estratto dell'articolo di Noemi Penna per www.lastampa.it

[…] la storia di Wendy Gardiner, una donna inglese che vive da anni nel Queensland, in Australia. Si trovava nel giardino di casa quando ha sentito qualcosa caderle sulla testa. Pensava di avere una foglia fra i capelli, ma quando ha sporto la testa in avanti per farla cadere, […] ha visto che aveva le zampe, ben otto. Questo le ha fatto capire di trovarsi davanti a un aracnide anche se "non somigliava a nessun ragno che avessi mai visto".

[…] Per sapere esattamente che cosa aveva davanti ai suoi occhi, Wendy ha scattato alcune foto all'animale e le ha pubblicate sui social, ottenendo rapidamente una risposta. Sulla sua testa era caduto un ragno gioiello a quattro spine della specie Gasteracantha quadrispinosa, un aracnide colorato che si trova solo in due posti al mondo, ovvero nel Queensland e in Nuova Guinea, le cui spine rilasciano un veleno neurotossico che può avere effetti variabili sull'uomo.

Questi ragni costruiscono grandi e complesse ragnatele verticali di circa 1,5 metri di diametro e rimangono appesi al centro della loro trappola in attesa delle prede. E si vede che questa aveva scelto proprio quel giardino per costruirne una. Dopo aver capito con cosa aveva a che fare, Wendy è tornata in giardino per vedere il ragno all'azione "ma non c'era più". E ogni volta che esce tiene gli occhi aperti alla ricerca del raro gioiello. "Spero di vedere di più".

