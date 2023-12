L'INDIA PROVA LA MOSSA DEL GHEPARDO - IL GOVERNO DI DELHI VUOLE ACQUISTARE ALCUNI ESEMPLARI DI GHEPARDI DAL KENYA PER RIPOPOLARE I SUOI PARCHI NAZIONALI - IL FELINO È IN VIA D'ESTINZIONE IN INDIA, CON IL PARCO NAZIONALE DI KUNO, CHE ATTUALMENTE NE OSPITA SOLAMENTE 15 - L'INTESA FA PARTE DI UN PIU' AMPIO ACCORDO TRA I DUE PAESI CHE COMPRENDE ANCHE…

GHEPARDO

(ANSA) - L'India ha espresso mercoledì il proprio interesse ad acquistare esemplari di ghepardo dal Kenya, per ripopolare uno dei suoi parchi nazionali. La proposta è stata avanzata al presidente William Ruto dal ministero dell'Ambiente durante la visita del capo di stato africano a Nuova Dehli. Lo riferisce il quotidiano The Indian Express, precisando che non sono ancora stati discussi i dettagli relativi al numero di felini desiderati dall'India, alla potenziale fornitura da parte del Kenya e alla tempistica per l'acquisizione.

IL PARCO NAZIONALE DI KUNO

Tuttavia, un funzionario del ministero degli Esteri ha confermato la richiesta formale per il parco nazionale di Kuno, che attualmente ospita solamente 15 ghepardi, specie in via di estinzione nel paese asiatico. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha dichiarato "saremo in grado di rafforzare gli sforzi globali per la conservazione dei grandi felini". L'intesa fa parte di un più ampio accordo tra i due paesi, per cui i governi hanno firmato nei giorni scorsi 5 protocolli d'intesa e lo stanziamento da parte dell'India di circa 250 milioni di dollari per il sostegno all'agricoltura nel paese africano.

WILLIAM RUTO NARENDRA MODI