Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica - Edizione Roma”

I massaggi sotto la doccia, gli abusi e le foto intime diffuse sul web. Sonia andava in prima elementare quando il marito di sua madre ha allungato le mani su di lei. E da allora è iniziata un'agonia senza fine. Il nome della vittima è di fantasia ma la storia è reale e racconta di una bambina che per 15 anni ha subito le violenze di un adulto, ancora peggio, di una persona che avrebbe dovuto proteggerla.

Poi la confessione alla madre, le lacrime. Quindi la denuncia e il coraggio di raccontare tutto ai magistrati facendo finalmente arrestare il compagno della mamma.

Il calvario di Sonia è sintetizzato nei dettagliati atti del processo celebrato ieri nella prima aula del tribunale di piazzale Clodio. [...]

«Approfittando della condizione di inferiorità fisica e psichica della minore», della figlia che la compagna aveva avuto da un precedente matrimonio, «la costringeva a compiere atti sessuali». Tra il 2005 e il 2006, sostiene l'accusa, «in più occasioni e con frequenza mensile, dopo averle detto che era importante che lei conoscesse il corpo maschile» si sarebbe approfittato di lei convincendola a toccarlo.

Per anni l'imputato avrebbe trasformato la vita della piccola in un incubo che sembrava non avere fine. In un'occasione, si legge negli atti, ha fotografato la ragazzina mentre era al mare, distesa sulla spiaggia, in costume da bagno. Poi ha modificato le fotografie «con l'eliminazione del pareo indossato dalla bambina» e le ha diffuse via mail. […]

Anche la prima moglie dell'uomo, la donna con cui è stato sposato tra il 1990 e il 1996, è stata ascoltata durante il processo: «Il giorno dopo il matrimonio è cambiato, era indifferente - ha spiegato la donna ai giudici durante la scorsa udienza - in tre diverse occasioni sono dovuta andare al San Camillo per farmi medicare ma nessuno mi credeva», ha detto riferendosi a presunte violenze che avrebbe subito e spiegando di non aver mai denunciato le aggressioni ma di avere ancora i referti del pronto soccorso. […]

Il cinquantenne ha negato di aver abusato della bambina e di aver diffuso le foto di Sonia, che adesso ha compiuto 19 anni e affronta ancora le conseguenze delle azioni che hanno portato l'ex marito della madre a processo.

