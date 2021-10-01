LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI - MEME
L'INFORNATA FINALE - POCO PRIMA DELLE AMMINISTRATIVE ANDREA COIA, ASSESSORE USCENTE AL COMMERCIO E FEDELISSIMO DI RAGGI, HA PROVATO A RACIMOLARE VOTI CON UN METODA DA PRIMA REPUBBLICA: UN ULTIMO GIRO DI ASSUNZIONI NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E NELLE SCUOLE D'ARTE E MESTIERE CAPITOLINI - POSTI DI LAVORO DA SBLOCCARE, CHE PERO' AL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE RESPINGONO - E LA SINDACA...-
LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI - MEME
“LE DONNE MI HANNO FERITO” - ADELE TORNA CON 30 CHILI DI MENO DOPO 5 ANNI E PARLA A VOGUE DI PANDEMIA, DEL DIVORZIO DA SIMON KONECKI, DI ASPETTO FISICO E CURA DEL CORPO: “HO PASSATO MOLTO TEMPO DA SOLA. MI SONO RESA CONTO CHE IN PALESTRA NON AVEVO ALCUNA ANSIA. NON SI È MAI TRATTATO DI PERDERE PESO. LA PARTE PEGGIORE DI TUTTA LA FACCENDA È STATA..." - MARIA CALLAS QUANDO SI SOTTOPOSE A UNA FEROCE DIETA FU ACCUSATA DI METTERE A RISCHIO LA SUA VOCE - VIDEO
LA LOZZI FA I BOZZI ALLA RAGGI! L’EX GRILLINA MONICA LOZZI CHE HA LASCIATO IL MOVIMENTO IN APERTA POLEMICA CON L’EX SINDACA PUNGE VIRGY: "A ENRICO MICHETTI E A GUALTIERI HAI RIFERITO PURE CHE IL 5 OTTOBRE, ALL'INDOMANI DELLE ELEZIONI, SENZA PASSARE PER IL CONSIGLIO, HAI NOMINATO COME PRESIDENTE DELL'IPA IL BRACCIO DESTRO DI LANZALONE, VERO?"
SIETE PRONTI PER IL VALZER DELLE NOMINE? IL CONTO ALLA ROVESCIA E’ INIZIATO. SONO 268 I POSTI NEI CDA DELLE SOCIETÀ STATALI IN SCADENZA DA QUI ALLA PROSSIMA PRIMAVERA. ENI, LEONARDO E FERROVIE DELLO STATO SONO AL TOP DI QUESTA LISTA. E POI "SPORT E SALUTE, SACE E INVITALIA, DOVE DA DIECI ANNI REGNA L’AD DOMENICO ARCURI. ALTRO DOSSIER CALDO SARÀ QUELLO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI OPEN FIBER...
"SONO SUL PONTE IN VIA STALINGRADO..." - INVITA I GENITORI A BOLOGNA PER ASSISTERE ALLA SUA LAUREA, MA E' TUTTA UNA FINZIONE. UN 29ENNE ABRUZZESE NON HA RETTO I SENSI DI COLPA PER NON AVER COMPLETATO GLI ESAMI E SI E' AMMAZZATO LANCIANDOSI DA UN PONTE - DOVEVA INCONTRARE I GENITORI MA NON SI E' PRESENTATO ALL'APPUNTAMENTO, NE' HA PIU' RISPOSTO AL TELEFONO - COSI' MADRE E PADRE SI SONO PRESENTATI AI CARABINIERI - IL MESSAGGIO ALL'AMICO
RABIOT POSITIVO AL COVID: SALTA NON SOLO LA FINALE DI NATIONS LEAGUE MA ANCHE JUVE-ROMA. COME LA PRENDERA' ALLEGRI? LE PRESTAZIONI DEL CENTROCAMPISTA FRANCESE SONO STATE FIN QUI AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE MA PER LA PARTITA CONTRO I GIALLOROSSI MAX HA IL CENTROCAMPO DA INVENTARE VISTO CHE BENTANCUR TORNERA' DAL SUDAMERICA ALLA VIGILIA DEL MATCH – LA QUARANTENA PER RABIOT FINIRA' IL GIORNO PRIMA DELLA TRASFERTA DI CHAMPIONS A SAN PIETROBURGO CONTRO LO ZENIT...
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...