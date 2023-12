L'INGHILTERRA VEDE I SORCI VERDI - IL PAESE È STATO COLPITO DA UN'INVASIONE DI TOPI, CHE HANNO PRESO D'ASSALTO CASE, STRADE E NEGOZI - SI STIMA CHE NEL REGNO UNITO CI SIANO 150 MILIONI DI RATTI (CIRCA 2,2 PER OGNI PERSONA): LA POPOLAZIONE È AUMENTATA DI QUASI 10 VOLTE NEGLI ULTIMI ANNI - IL MOTIVO? CON I RISTORANTI E BAR CHIUSI DURANTE LA PANDEMIA, I RODITORI NON HANNO TROVATO PIU' CIBO NEI RIFIUTI E COSI'…

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Uomini e topi. Le due specie convivono da millenni: dove abitano i primi, arrivano immancabilmente i secondi, attirati dal cibo che gli umani consumano, conservano e gettano nella spazzatura. Ma di recente l’Inghilterra è stata colpita da una vera e propria invasione dei famelici roditori metropolitani: negli ultimi quattro anni, secondo uno studio riportato dalla Bbc, sono aumentati di dieci volte. […]

La British Pest Control Association sostiene che la maggiore presenza di topi in aree urbane è almeno in parte il risultato delle misure prese dal governo per affrontare il Covid: i due periodi di lockdown contro la pandemia, nel 2020 e nel 2021, hanno svuotato per mesi il centro delle città, imponendo la chiusura a caffè, bar e ristoranti, cosicché sorci e ratti non hanno più trovato cibo nei rifiuti degli esercizi pubblici. Allora si sono spostati sempre di più verso l’interno delle case, dove sono poi cresciuti, moltiplicandosi.

Ma da queste parti i topi c’erano anche prima del Covid: la maggior parte delle casette a tre piani che costituiscono il tipico panorama urbano inglese sono vecchie di uno o due secoli, offrendo ai fastidiosi roditori un accesso più facile rispetto a costruzioni moderne. Un rapporto pubblicato tre anni fa da Pest.co.uk, un gruppo per la disinfestazione di animali nocivi, calcola che ci siano 150 milioni di ratti nel Regno Unito, approssimativamente 2,2 per ogni persona. Londra è la città con la più alta popolazione di topi: quasi 20 milioni di topi vivono nella capitale, seguita da Birmingham, seconda maggiore città britannica, dove ce ne sarebbero 2 milioni.

